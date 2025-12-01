FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «PNRR. RUSSO (FDI): VIA LIBERA PAGAMENTO OTTAVA RATA INFRANGE AUSPICI OPPOSIZIONI»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
La valutazione positiva della Commissione europea al pagamento dell’ottava rata del Pnrr dell’Italia, che ammonta a 12,8 mld, dimostra che gli auspici anti-nazionali delle opposizioni si infrangono, ancora una volta, sul lavoro del governo Meloni e del ministro Tommaso Foti.
La decisione certifica il pieno ed effettivo conseguimento dei trentadue obiettivi previsti, in linea con i cronoprogrammi concordati.
Tra gli obiettivi centrati, mi preme citare il potenziamento della ricerca biomedica del Sistema sanitario nazionale, il contrasto alla criminalità economica, il sostegno alle attività imprenditoriali nei borghi storici, gli investimenti per il ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini.
Avanti così.
Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, componente della commissione Bilancio.