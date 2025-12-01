Popular tags:
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «PNRR, PELLEGRINO (FDI): VALUTAZIONE OTTAVA RATA CONFERMA BUON LAVORO GOVERNO MELONI  »

17.40 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

La valutazione positiva dell’ottava rata del PNRR è una conferma che l’Italia, quando lavora con serietà, ottiene risultati riconosciuti anche a livello europeo.

I 12,8 miliardi in arrivo certificano il raggiungimento di tutti i 32 obiettivi previsti: un traguardo che dà forza al Paese e apre una fase nuova, in cui le risorse devono tradursi in opere, servizi e crescita reale per cittadini e imprese.

Questo passo in avanti importante è frutto del lavoro indefesso di questo Governo, che continuerà a vigilare affinché ogni investimento produca effetti tangibili sui territori: dalle tecnologie per la sicurezza idrogeologica alla tutela dei fondali marini, dal sostegno alle imprese dei borghi alla digitalizzazione della Guardia di Finanza, fino alla telemedicina per gli anziani e alla ricerca biomedica.

Il successo del PNRR si misura nella vita concreta delle persone.

Ora serve continuità, rigore e capacità di prevenire ritardi.

L’Italia ha dimostrato di saper rispettare gli impegni; la sfida è far sì che queste risorse diventino un motore stabile di competitività nazionale, superando fragilità storiche e rafforzando sviluppo, sicurezza e coesione sociale.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, componente la Commissione Politiche europee a Palazzo Madama.

OPINIONMIX

