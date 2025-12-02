Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «PNRR, CALANDRINI (FDI): LAVORO DI ULTIMI ANNI PRODUCE RISULTATI CONCRETI E RICONOSCIUTI»

14.20 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

L’approvazione da parte della Commissione europea della nuova tranche del PNRR rappresenta un risultato di grande rilevanza per il nostro Paese.

È la conferma che l’Italia sta procedendo con determinazione nell’attuazione degli impegni assunti e che il lavoro portato avanti in questi anni sta producendo risultati concreti e riconosciuti a livello europeo.

In un contesto internazionale complesso, siamo riusciti a mantenere salda la rotta delle riforme e degli investimenti strategici, rafforzando la credibilità dell’Italia e consolidando un rapporto costruttivo con le istituzioni comunitarie.

Questo passaggio non è soltanto un segnale di fiducia, ma anche uno stimolo a proseguire con ancora maggiore impegno nella realizzazione degli interventi previsti a beneficio di famiglie, imprese ed enti locali.

La collaborazione istituzionale e la capacità di rispettare le scadenze stanno dimostrando che l’Italia può essere protagonista in Europa quando agisce con visione, responsabilità e unità di intenti.

Continueremo su questa strada, consapevoli del valore che il PNRR rappresenta per modernizzare il Paese e promuovere sviluppo, crescita e opportunità per tutti i cittadini.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.

Categoria news:
OPINIONMIX

