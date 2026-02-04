FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «MILANO CORTINA, DE CARLO (FDI): SU ICE IPOCRISIA DI FONDO DELLA SINISTRA  »

13.30 - mercoledì 4 febbraio 2026

La sinistra attacca il governo Meloni per la presenza dell’Ice in Italia ma dimentica volutamente di menzionare che nel 2014 negli Usa, presidenza del premio Nobel Obama, venivano ingabbiati nelle cucce per cani gli immigrati irregolari sulla base di un accordo firmato anche da quei parlamentari di sinistra ancora oggi presenti in Senato che plaudivano all’operato dell’allora amministrazione americana.

Siamo insomma di fronte ad una vera ipocrisia di fondo in base alla quale l’Ice è brutto e cattivo quando governa Trump ed è buono quando invece governava Obama.

Colgo invece l’occasione per ringraziare il ministro Piantedosi per la sua informativa e per ribadire il nostro sostegno a tutte le nostre forze dell’ordine impegnate nella sicurezza per le olimpiadi Milano Cortina che stanno per iniziare.

Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo.