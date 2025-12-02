Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «MAFIA, RUSSO E SALLEMI (FDI). ARRESTO GRAZIA SANTAPAOLA DIMOSTRAZIONE IMPEGNO GOVERNO CONTRO CRIMINE ORGANIZZATO  »

15.20 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
L’arresto della sorella del boss Nitto Santapaola, Grazia, rappresenta l’ulteriore dimostrazione di come sia la magistratura che le forze dell’ordine proseguano in modo incessante la lotta alla mafia e dimostra altresì che il governo Meloni, al contrario di qualcuno che lo sostiene, non ha affatto depotenziato ma anzi aumentato il contrasto al crimine organizzato.

Lo dichiarano i senatori siciliani di Fratelli d’Italia Raoul Russo e Salvatore Sallemi, componenti della Commissione bicamerale Antimafia.

