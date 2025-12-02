FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «MAFIA, MELCHIORRE (FDI): “ALLARME ARDITURO RICHIEDE UNA RISPOSTA PIÙ INCISIVA DELLE ISTITUZIONI”»

15.40 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Le dichiarazioni rese dal Sostituto Procuratore Nazionale Antonio Ardituro rappresentano parole pesanti e che devono far riflettere. Il magistrato della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, intervenuto all’Università Lumsa nel convegno “Le mafie nello sport. Lo sport contro le mafie”, ha confermato con chiarezza quanto il tema delle infiltrazioni mafiose nel calcio rappresenti un’emergenza nazionale che richiede risposte immediate, strutturate e coraggiose.

Ardituro ha evidenziato come la criminalità organizzata abbia assunto, in diversi territori, un controllo diretto su società calcistiche, dilettantistiche e talvolta anche professionistiche, approfittando della vasta partecipazione popolare, dei rilevanti interessi economici e della capacità del calcio di generare consenso sociale.

Il magistrato ha inoltre richiamato la necessità di una risposta più incisiva da parte del sistema sportivo, osservando come “risposte timide” rischino di alimentare ulteriormente la diffusione del fenomeno.

Le indicazioni fornite dal magistrato confermano la centralità del lavoro che il Comitato, istituito in seno alla Commissione parlamentare Antimafia guidata da Chiara Colosimo, è chiamato a svolgere.

In tale quadro, il Comitato è impegnato ad approfondire, attraverso specifiche audizioni, gli elementi forniti dalla magistratura e dagli organi investigativi; promuovere un rafforzamento dei controlli sulla trasparenza gestionale ed economico-finanziaria delle società sportive; valutare iniziative normative idonee a prevenire e contrastare l’ingresso della criminalità organizzata nel sistema sportivo; sostenere un confronto strutturato con le federazioni e con la giustizia sportiva per innalzare i livelli di vigilanza e di responsabilità.

Le riflessioni emerse costituiscono un contributo essenziale e sarà proposta al Presidente del Comitato una seduta monotematica sul tema.