FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «M.O., MANCINI (FDI): SOLIDARIETÀ A CROSETTO, TUTTA POLITICA CONDANNI»

“Tutto in pochissimi giorni: prima il Ministro del Turismo, poi la redazione centrale di un grande giornale nazionale ed infine il Ministro della Difesa sono fatti oggetto di minacce e comportamenti aggressivi da parte di soggetti estremisti. Uno scenario che colpisce ed addolora chi tiene a cuore la democrazia e la libertà.

Bruciare l’immagine del Ministro Crosetto, come è accaduto ieri nel corteo dei ProPal, è un gesto vile e sciocco ad opera di minoranze che, con il loro operato, gettano discredito sulle nostre istituzioni.

Ormai è sempre più chiaro che abbiamo una grande maggioranza di cittadini che amano la Nazione e ne condividono i valori e una fascia di minoranze, politicamente orientate a sinistra, che arrivano a privilegiare la violenza in quanto completamente disinteressati al confronto democratico.

Viviamo momenti delicati e decisivi per il futuro dell’Italia e dell’Europa e non possiamo permettere a frange violente di prevaricare sulla volontà democratica dei cittadini.

Su questo punto è ragionevole attendersi la ferma convergenza di tutte le forze politiche e sociali e la conseguente condanna verso chi pratica qualsiasi genere di violenza. Oltre naturalmente alla solidarietà verso chi è fatto bersaglio di tali comportamenti”.

Lo scrive in una nota Paola Mancini, senatrice di Fratelli d’Italia.