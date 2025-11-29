FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «LA STAMPA. FDI INCONTRA VICEDIRETTORE E REDAZIONE LA STAMPA: “SOLIDARIETÀ E IMPEGNO PER DIFESA LIBERTÀ STAMPA. DA SINISTRA TROPPO SPESSO SILENZIO SU MATRICE VIOLENZE”»

17.20 - sabato 29 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Una delegazione di Fratelli d’Italia si è recata questo pomeriggio nella sede della redazione de La Stampa, oggetto ieri di un’aggressione da parte di manifestanti pro-Pal legati al mondo dei collettivi di sinistra, per manifestare la piena solidarietà di Fratelli d’Italia.

La delegazione composta dai capigruppo di Senato e Camera, Lucio Malan e Galeazzo Bignami, dal vicecapogruppo alla Camera, Augusta Montaruli, dal coordinatore regionale in Piemonte, Fabrizio Comba, dal coordinatore provinciale FdI di Torino, Maurizio Pedrini e dalla deputata Concetta Zurzolo ha incontrato il vicedirettore Federico Monga e i giornalisti ribadendo l’impegno di Fratelli d’Italia per la rigorosa difesa della libertà di stampa.

L’incontro è stata anche l’occasione per condannare nuovamente questi episodi di violenza, che purtroppo ormai si ripetono con una certa frequenza nelle principali città d’Italia, la cui matrice di estrema sinistra, legata al mondo pro-Pal e dei centri sociali, troppo spesso dalla sinistra viene sottaciuta o difficilmente riconosciuta.