FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «KABUL, PELLEGRINO (FDI): DIRITTI DELLE DONNE TOTALMENTE CANCELLATI. SERVE MAGGIORE PRESSIONE INTERNAZIONALE »

La Senatrice Cinzia Pellegrino, intervenendo alla conferenza “Afghanistan within the current geopolitical shifts in the region”, organizzata dall’Ambasciata in collaborazione con l’Università di Bologna, ha denunciato la gravissima situazione dei diritti femminili in Afghanistan, unico Paese al mondo in cui alle ragazze è vietato l’accesso all’istruzione secondaria e universitaria.

Oltre 2,2 milioni di giovani sono escluse da ogni percorso educativo oltre la scuola primaria.

Ha ricordato che dal 2021 l’istruzione femminile è stata smantellata e che il divieto di studiare, lavorare, muoversi liberamente e partecipare alla vita pubblica ha reso le donne invisibili e dipendenti, con conseguenze pesanti come maggiore povertà e matrimoni forzati.

Anche giornaliste e attiviste sono oggetto di repressione e intimidazioni.

Pellegrino ha riconosciuto gli sforzi della comunità internazionale — dai programmi educativi dell’UNESCO al monitoraggio di UNAMA e alle iniziative delle ONG — ma ha sottolineato che non sono sufficienti.

Ha quindi invocato una risposta globale più forte e determinata, ribadendo che la tutela delle donne e delle ragazze afghane è una priorità e un dovere della comunità internazionale, perché difenderle significa difendere i valori fondamentali dell’umanità.