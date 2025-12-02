FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «ISTAT, RICCHIUTI (FDI): RISULTATO STRAORDINARIO OCCUPAZIONE»

14.00 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

I dati ISTAT certificano un risultato straordinario: il tasso di occupazione raggiunge il 62,7% (record dal 2004) e gli occupati superano i 24 milioni.

In un anno gli occupati aumentano di 224 mila unità (+0,9%), con la disoccupazione in calo al 6% e quella giovanile al 19,8%.

Questi risultati non sono casuali.

Sono il frutto delle politiche del governo guidato da Giorgia Meloni, che hanno puntato su crescita, stabilità, fiducia alle imprese e sostegno al lavoro.

Nonostante le gufate della sinistra, che ha tentato di descrivere un’Italia ferma, i numeri parlano chiaro: il Paese cresce, crea lavoro e rafforza la sua credibilità.

Il lavoro è dignità e futuro.

Più occupazione significa più sicurezza per milioni di famiglie e più energia per il sistema produttivo.

L’Italia dimostra che con serietà e responsabilità si ottengono risultati concreti.

Lo dichiara il vice responsabile nazionale del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia, Lino Ricchiuti.