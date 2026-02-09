FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «INDUSTRIA. BERRINO (FDI): DA CONTE PREDICHE TARDIVE, DA GOVERNO MELONI STABILITÀ ECONOMICA»

12.45 - lunedì 9 febbraio 2026

“Giuseppe Conte prova a nascondere i disastri dei suoi governi parlando di tutto, persino di Sanremo, pur di non affrontare la realtà dei fatti. È singolare che chi ha guidato l’Italia nella sua storia recente oggi si atteggi a commentatore indignato, dimenticando le proprie responsabilità.

I governi Conte hanno lasciato in eredità un Paese indebolito, con una politica industriale assente, miliardi di fondi spesi senza visione strategica e riforme strutturali mai realizzate.

È sotto la sua guida che l’Italia ha accumulato ritardi su energia, infrastrutture, competitività e semplificazione burocratica, frenando imprese e lavoro.

Il Governo Meloni, invece, ha riportato serietà e credibilità internazionale, rimesso al centro l’interesse nazionale e avviato un percorso di stabilità economica in un contesto globale difficilissimo.

Difesa delle imprese, sostegno all’occupazione, controllo dei conti pubblici e una linea chiara in Europa: risultati concreti, non slogan caro ‘Giuseppi’.

Farebbe meglio a spiegare agli italiani perché durante i suoi mandati non ha costruito alcuna strategia industriale, anziché cercare visibilità intervenendo su festival e polemiche mediatiche.

L’Italia non ha bisogno di prediche tardive, ma di governi che lavorano. E oggi, finalmente, ce n’è uno”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino.