FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «ICE. DE CARLO (FDI): LA SINISTRA PROTESTA CONTRO SE STESSA »

La sinistra che protesta e sbraita contro l’Ice, in pratica manifesta contro sé stessa. Ricordo infatti che fu il governo Renzi a firmare la ratifica dell’accordo bilaterale Italia-Usa che prevedeva collaborazione nel contrasto alla prevenzione, alla criminalità e al terrorismo negli anni in cui sotto la presidenza di Barak Obama gli Stati Uniti registravano il record di espulsioni e tutto il mondo assisteva alla vergogna dei bimbi migranti tenuti nelle ‘perreras’. Espulsioni in cui aveva un ruolo attivo, guarda caso, proprio l’Ice.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo.

Quella stessa sinistra oggi protesta anche contro l’Ice investigativa che opera nell’ambasciata americana in italia – e in 50 paesi del mondo – collaborando da anni con le autorità italiane per garantire sicurezza, contro terrorismo, traffico di droga e pedopornografia.

Ieri durante il mio intervento in Senato ho letto la dichiarazione di voto dell’esponente del Pd che, nel 2014, dichiarava ‘convintamente’ il proprio voto favorevole all’accordo. E con lui tutto il Parlamento, compresa l’estrema sinistra allora rappresentata da Sel.

Per essere veramente rivoluzionaria – conclude De Carlo – la sinistra dovrebbe manifestare contro i centri sociali che prendono a martellate le forze dell’ordine.