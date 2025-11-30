FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «GOVERNO, MARCHESCHI (FDI): SOLIDARIETÀ A CROSETTO PER IGNOBILE GESTO»

11.40 - domenica 30 novembre 2025

Il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi ha espresso solidarietà al ministro Crosetto dopo l’episodio avvenuto durante una manifestazione.

“Ogni qualvolta i manifestanti scendono in piazza siamo costretti a registrare una serie di gesti ignobili contro i rappresentanti del Governo Meloni”, ha dichiarato Marcheschi in una nota.

“Questa volta è toccato al ministro Crosetto, al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza, poiché l’aver bruciato una sua foto è quanto di più lontano da quello che dovrebbe accadere in una manifestazione civile e pacifica”.

Il senatore ha concluso affermando di essere “sicuro che il ministro non si farà intimidire, e continuerà a lavorare per il bene della nostra nazione nonostante queste azioni vili”.