FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «FORTETO, PELLEGRINO (FDI): GRAZIE AL CORAGGIO DI CATERINA CORALLI  »

14.40 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del Dipartimento Tutela vittime del partito, ha espresso le sue condoglianze per la scomparsa di Caterina Coralli.

“Desidero esprimere le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di Caterina Coralli. La sua figura resta legata a un profondo senso di responsabilità pubblica e a un coraggio civile raro”, ha dichiarato la senatrice.

“La sua determinazione nell’affrontare lo scandalo del Forteto, durante il periodo in cui ricopriva il ruolo di Consigliere comunale a Vicchio, rappresenta un esempio ancora oggi riconosciuto”, ha aggiunto Pellegrino.

“Alla famiglia e a tutti coloro che ne hanno condiviso il cammino rivolgo la mia sincera vicinanza. Che il ricordo del suo impegno e della sua integrità sia di conforto in questo momento di dolore”, ha continuato.

“A noi resta il dovere di continuare in Parlamento la battaglia per la giustizia, non solo per le vittime, ma anche in suo nome”, ha concluso la coordinatrice del Dipartimento Tutela vittime di Fratelli d’Italia.