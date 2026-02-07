FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «EDITORIA. MALAN (FDI): ITABLOID VOCE LIBERA E INDIPENDENTE DISTACCATA DAL MAINSTREAM»

10.45 - sabato 7 febbraio 2026

Il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, ha espresso il suo sostegno alla nuova iniziativa editoriale Itabloid, lanciata dall’associazione Giornaliste italiane.

“In bocca al lupo a Giornaliste italiane per questa altra bellissima iniziativa”, ha dichiarato Malan.

“Con Itabloid si aggiunge una voce libera e indipendente nel panorama italiano dell’informazione che, come ha dimostrato la stessa associazione ‘Giornaliste italiane’, sarà capace di offrire un punto di osservazione e di analisi diverso e non scontato, ma soprattutto distaccato dal mainstream”.

Il senatore ha concluso rivolgendo i complimenti “a tutta la squadra di Giornaliste italiane ed alla redazione di Itabloid”.