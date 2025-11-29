FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «DE PRIAMO-MASI-TROIANI (FDI): GIULIO CESARE, INDAGARE E PUNIRE RESPONSABILI SENZA COLPEVOLIZZAZIONE INDISCRIMINATA DI TUTTI GLI STUDENTI»

18.00 - sabato 29 novembre 2025

Apprendiamo sconcertati della comparsa di una scritta: “lista stupri” accompagnata da una serie di nomi e cognomi delle studentesse, su una parete dei bagni del liceo classico Giulio Cesare di Roma.

Si tratta di un evento isolato e che va certamente indagato, ma bisogna fare una distinzione tra quanto accaduto e il vero volto dei ragazzi e delle ragazze del Liceo Giulio Cesare che abbiamo avuto il piacere di incontrare in occasione del 25 novembre scorso all’interno del convegno “Io non sono il mio abito” organizzato su iniziativa del Sen. De Priamo presso la Sala Zuccari del Senato.

Durante il convegno, giusto a due giorni dalla comparsa da queste scritte deprecabili, i ragazzi hanno preso parola durante il dibattito mostrando il loro vero volto: giovani pieni di consapevolezza sensibilità e voglia di fornire apporto e contributi per combattere la violenza contro le donne e abbattere gli stereotipi di genere.

Lo dichiarano il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, la consigliera capitolina di Fratelli d’Italia Maria Cristina Masi e la responsabile del Dipartimento sociale di FdI Roma Serena Troiani.