FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «COSAC, TERZI (FDI): ITALIA CAPACE DI GUIDARE DECARBONIZZAZIONE »

13.40 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“Abbiamo dato il benvenuto alla road map Repower EU, strumento che è volto a renderci indipendenti dalle importazioni di energia dalla Russia, ma dobbiamo parlare anche di altri settori cruciali per la transizione energetica, a partire dal fotovoltaico per il quale stiamo assistendo a una vera desertificazione industriale indotta dalla Cina.

Le aziende europee che fino a poco tempo fa producevano pannelli e componentistica stanno chiudendo e delocalizzando, perché completamente schiacciate dalla concorrenza dei prodotti cinesi venduti a prezzi bassi, impossibili da eguagliare.

L’energia prodotta in Europa è essenziale per la competitività e l’indipendenza energetica: l’Italia sostiene la necessità di affiancare alla transizione verde anche una strategia industriale più pragmatica, orientata all’innovazione e rafforzata da strumenti commerciali più coerenti.

Non possiamo limitarci ad essere un mercato del consumo di energia verde prodotta altrove, abbiamo le capacità per guidare la decarbonizzazione ed essere anche noi primi produttori energetici”.

È quanto dichiarato dal senatore di Fratelli d’Italia Giulio Terzi alla Conferenza delle Commissioni parlamentari per gli Affari europei (COSAC) a Copenaghen, nel corso della sessione “Crescita sostenibile e energia”.