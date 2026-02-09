FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «ASSALTO A PORTAVALORI, MELCHIORRE (FDI): SOLIDARIETÀ A FORZE DELL’ORDINE ED OPERATORI PORTAVALORI. CONTRASTO CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PRIORITÀ ASSOLUTA »

13.01 - lunedì 9 febbraio 2026

Nota stampa:

“L’episodio avvenuto oggi sulla SS613 dell’assalto armato ad un portavalori sulla Brindisi-Lecce è di estrema gravità e ripropone modalità criminali che destano forte allarme per la sicurezza pubblica e dei cittadini.

Esprimo piena e convinta solidarietà alle Forze dell’Ordine, intervenute con prontezza e professionalità ed agli operatori del portavalori coinvolti.

A loro va il ringraziamento per il lavoro quotidiano svolto in condizioni di rischio.

Come componente della Commissione parlamentare Antimafia, ribadisco che il contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata deve restare una priorità assoluta, rafforzando prevenzione, controllo del territorio e strumenti investigativi.

Lo Stato c’è”.

Lo dichiara il senatore pugliese Filippo Melchiorre, di Fratelli d’Italia e componente della Commissione parlamentare antimafia.