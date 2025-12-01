Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «AGI, CALANDRINI (FDI): “75 TRAGUARDO IMPORTANTE PER TUTTO IL MONDO DELL’INFORMAZIONE ITALIANA”»

18.20 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“I 75 anni dell’AGI rappresentano un traguardo importante per tutto il mondo dell’informazione italiana. Fin dalla sua nascita, nel 1950, l’Agenzia Giornalistica Italia è un presidio di professionalità e autorevolezza al servizio dei cittadini e delle istituzioni.

In un tempo segnato da fake news e disinformazione, la libertà di stampa e il lavoro dei giornalisti vanno difesi e valorizzati ogni giorno, perché senza informazione libera e plurale non esiste una democrazia compiuta.

Ai vertici dell’AGI, alle giornaliste e ai giornalisti, ai lavoratori tutti rivolgo il mio augurio sincero per questo anniversario e il grazie per il servizio che svolgono al Paese”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.

