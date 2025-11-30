FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «AFGHANISTAN. PELLEGRINO (FDI): DIRITTI DONNE A KABUL TOTALMENTE CANCELLATI. SERVE MAGGIORE PRESSIONE INTERNAZIONALE»

11.20 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“E’ gravissima la situazione dei diritti femminili in Afghanistan, unico Paese al mondo in cui alle ragazze è vietato l’accesso all’istruzione secondaria e universitaria. Più di 2,2 milioni di giovani sono escluse da ogni percorso educativo oltre la scuola primaria.

Dal 2021 l’istruzione femminile è stata smantellata e il divieto di studiare, lavorare, muoversi liberamente e partecipare alla vita pubblica ha reso le donne invisibili e dipendenti, con conseguenze pesanti come maggiore povertà e matrimoni forzati. Anche giornaliste e attiviste sono oggetto di repressione e intimidazioni.

Vanno riconosciuti gli sforzi della comunità internazionale — dai programmi educativi dell’UNESCO al monitoraggio di UNAMA e alle iniziative delle ONG — ma purtroppo non sono sufficienti. E’ necessaria una risposta globale più forte e determinata.

La tutela delle donne e delle ragazze afghane è una priorità e un dovere della comunità internazionale, perché difenderle significa difendere i valori fondamentali dell’umanità”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Cinzia Pellegrino, intervenendo alla conferenza “Afghanistan within the current geopolitical shifts in the region”, organizzata dall’Ambasciata in collaborazione con l’Università di Bologna.