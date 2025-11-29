FDI – FRATELLI D’ITALIA: «SEMPLIFICAZIONE. FRIJIA (FDI): PROCEDURE PIÙ RAPIDE PER I DRAGAGGI»

17.00 - sabato 29 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Ddl Semplificazione. Frijia (FdI): procedure più rapide per i dragaggi

“Accolgo con particolarmente soddisfazione l’approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge sulla semplificazione e digitalizzazione, che ha accolto l’ordine del giorno che ho presentato riguardo i dragaggi portuali. Questo provvedimento rappresenta un passo fondamentale per il futuro dei nostri porti e per la competitività del sistema logistico nazionale. Ho voluto porre l’attenzione sulla necessità di accelerare e snellire le procedure autorizzative indispensabili per garantire l’accessibilità e la funzionalità delle infrastrutture portuali. Ritengo che l’attuale complessità normativa, in particolare l’iter previsto dall’articolo 5-bis della legge 84/1994, possa rallentare interventi urgenti e fondamentali. I porti sono asset strategici per il Paese e la loro capacità di accogliere navi di nuova generazione incide direttamente sulla nostra competitività economica. Con l’approvazione del mio ordine del giorno, il Governo si impegna a valutare misure, anche normative, per semplificare l’iter autorizzativo dei lavori di dragaggio urgenti, come l’istituzione di figure commissariali per garantirne la rapida esecuzione. Sono convinta che questa approvazione rappresenti un passo decisivo per migliorare la gestione delle opere portuali e per rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano”.

Lo dice Maria Grazia Frijia, deputato di Fratelli d’Italia.

