FDI – FRATELLI D’ITALIA: «SCUOLA. DI MAGGIO (FDI): ABOMINEVOLE CHE SALIS SFRUTTI BAMBINI INDIFESI PER INDOTTRINAMENTO SUBDOLO»

14.00 - venerdì 28 novembre 2025

Scuola. Di Maggio (Fdi): Abominevole che Salis sfrutti bambini indifesi per indottrinamento subdolo

“È abominevole sfruttare bambini indifesi per fare indottrinamento subdolo. Il sindaco di Genova Silvia Salis assume l’iniziativa di introdurre l’educazione sessuale nelle scuole per l’infanzia proprio mentre è in corso un dibattito nazionale sul consenso informato da parte dei genitori e il ministro Valditara ha dato un orientamento chiaro a tutta la discussione. Si tratta di un’iniziativa politica che, con ogni probabilità, è mossa dall’intento di contrapporre il proprio furore ideologico a iniziative su cui si sta ragionando a livello nazionale, una forzatura inadeguata per il suo ruolo di primo cittadino di una importante città della Nazione. Se vuole conquistare la leadership della sinistra si dimetta da sindaco e combatta le sue battaglie all’interno del suo partito e della sua coalizione, ma lasci stare i bambini che non possono essere usati come cavie”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Grazia Di Maggio, componente della commissione Cultura e Istruzione della Camera.

