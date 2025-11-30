FDI – FRATELLI D’ITALIA: «SANTANCHÈ, SCHIFONE (FDI): INACCETTABILE ATTACCO ALLA DEMOCRAZIA, PIENA SOLIDARIETÀ AL MINISTRO»

15.00 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Santanchè, Schifone (FdI): Inaccettabile attacco alla democrazia, piena solidarietà al Ministro

“Esprimo la mia più ferma condanna e la mia totale solidarietà al Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, vittima di gravissime minacce di morte sui social network.

Si tratta di un attacco inaccettabile non solo alla persona, ma alle stesse istituzioni democratiche della nostra Nazione. Nessuno, tantomeno un Ministro della Repubblica, può essere oggetto di simili intimidazioni che rappresentano un vulnus intollerabile allo Stato di diritto.

Auspico che la magistratura individui al più presto i responsabili di questi atti vigliacchi e che venga fatta piena luce su questa vicenda gravissima.

Questo episodio richiede una reazione unanime e senza ambiguità da parte di tutte le forze politiche, al di là di qualsiasi appartenenza. La violenza verbale e le minacce non possono trovare alcuno spazio nel confronto democratico. Sono certa che non si farà intimidire e proseguirà con la consueta determinazione nel suo prezioso lavoro che sta contribuendo in modo concreto alla crescita record del turismo italiano”.

Così Marta Schifone, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera.

—

___________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati

06-67608933/8276

3481340400