FDI – FRATELLI D’ITALIA: «SANTANCHE’, RAIMONDO (FDI): VIOLENZA VERBALE ANTICAMERA DI QUELLA REALE, NETTA CONDANNA»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
SANTANCHE’, RAIMONDO (FDI): VIOLENZA VERBALE ANTICAMERA DI QUELLA REALE, NETTA CONDANNA
“Le vergognose e inaccettabili parole rivolte al ministro Daniela Santanché rappresentano un attacco vile e violento che nulla ha a che fare con il confronto democratico. Esprimere minacce, evocare la violenza o, peggio, auspicare gesti gravissimi come quelli riportati è un comportamento infame che merita la più ferma condanna.
Al ministro Santanché va tutta la mia solidarietà personale e politica. La violenza verbale è sempre l’anticamera della violenza reale, e non può essere tollerata in alcuna forma. Le istituzioni e la politica devono restare uno spazio di confronto civile, mai un terreno per intimidazioni o incitamenti alla violenza.”
Così Fabio Raimondo, deputato e responsabile enti locali di FDI in Lombardia.
Roma, 27 novembre 2025
