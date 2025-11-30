FDI – FRATELLI D’ITALIA: «SANTANCHÈ, DE CORATO: GRAVISSIME MINACCE, ATTENDIAMO CONDANNE DA TUTTE LE FORZE POLITICHE»

18.00 - domenica 30 novembre 2025

Santanchè, De Corato: Gravissime minacce, attendiamo condanne da tutte le forze politiche

“Rivolgo la mia più totale vicinanza al Ministro del Turismo Daniela Santanchè per le minacce di morte ricevute attraverso i social network. Siamo davanti a gesti vili e vigliacchi che in alcun modo vanno sottovalutati. Queste azioni vanno sempre fermamente condannate senza se e senza ma. In questi momenti è necessario che una netta presa di posizione arrivi da tutte le forze politiche”.

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato.

Roma, 27 novembre 2025

