FDI – FRATELLI D’ITALIA: «ROTELLI (FDI): “DAL MIC OLTRE 2 MILIONI DI EURO PER I LUOGHI DI CULTO DELLA TUSCIA”»

Rotelli (FdI): “Dal Mic oltre 2 milioni di euro per i luoghi di culto della Tuscia”

“Esprimo grande soddisfazione gli importanti contributi stanziati dal ministero della Cultura a favore di sette luoghi di culto nella provincia di Viterbo, per un importo complessivo di 2.225.000 euro. Un segnale concreto dell’attenzione del Governo verso la tutela del patrimonio storico, religioso e culturale del nostro territorio. L’intervento, inserito nell’ambito dell’Investimento 2.4 del Pnrr ‘Sicurezza sismica nei luoghi di culto’, rappresenta un passo concreto nella direzione della tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico italiano e, in particolare, degli edifici storici più vulnerabili”. Così il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera. Le risorse destinate alla provincia di Viterbo, in particolare, sono così distribuite: 300mila euro alla chiesa di Santa Lucia Filippini, a Viterbo; 275.000 euro alla chiesa di Santa Maria Assunta, a Montecalvello; 500mila euro alla chiesa di San Clemente, a Latera; 300mila euro alla chiesa di Santa Maria Assunta, a Capodimonte; 300mila euro alla chiesa di San Felice Martire, a Tessennano; 260mila euro alla chiesa di Sant’Egidio, a Vetralla; 290mila euro, infine, alla chiesa di San Giuseppe, a Tuscania. “Ringrazio il ministro Alessandro Giuli per l’attenzione dimostrata verso i territori e per una visione lungimirante che mette in sicurezza il nostro passato, restituendo bellezza e identità alle comunità e guardando con responsabilità al futuro”, conclude il presidente Rotelli.

