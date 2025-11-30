Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA: «MONTARULI(FDI): ACCANTO AD UCRAINA PER PACE GIUSTA»

10.00 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Montaruli(FdI): Accanto ad Ucraina per pace giusta

“L’Italia di Giorgia Meloni e’ stata fondamentale anche nel collaborare con gli altri Stati europei senza far cadere nel vuoto gli sforzi di Trump per una pace giusta e duratura in Ucraina e rafforzare le garanzie di sicurezza del Paese. Andremo fino in fondo, accanto ad una Nazione che abbiamo sempre sostenuto e che non lasceremo mai sola”.

Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ospite di Agorà.


