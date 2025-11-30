Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA: «MO. MALAGUTI (FDI): ATTACCHI A IL TEMPO DIMOSTRANO CHE GIORNALE COLPISCE NEL SEGNO»

13.00 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
MO. Malaguti (FdI): Attacchi a Il Tempo dimostrano che giornale colpisce nel segno

“Desidero esprimere solidarietà a Il Tempo e alla giornalistaGiulia Sorrentino per i continui attacchi, anche personali, da parte di Brahim Baya, portavoce della moschea Taiba di Torino, che sono la prova del fastidio di chi viene colpito nel segno. Il predicatore anti Israele definisce gli articoli del quotidiano una narrazione tossica, falsa e ideologica, contro la Palestina, fingendo di dimenticare – o forse no – quando Mohamed Shahin in piazza giustificava l’attacco del 7 ottobre. L’antisemitismo diffuso da certi predicatori fa parte di una strategia di guerra ibrida che mira a destabilizzare la società occidentale. Strategia che, purtroppo, certe forze politiche di sinistra assecondano più o meno consapevolmente”.

Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti, componente della Commissione Difesa

