FDI – FRATELLI D’ITALIA: «MINACCE SANTANCHÈ. MALAGOLA (FDI): ATTO GRAVE, SERVE FERMEZZA CONTRO OGNI INTIMIDAZIONE»

MINACCE SANTANCHÈ. MALAGOLA (FDI): ATTO GRAVE, SERVE FERMEZZA CONTRO OGNI INTIMIDAZIONE

“Desidero esprimere la mia solidarietà al ministro Daniela Santanchè per le minacce ricevute sui social. Si tratta di un atto grave e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il legittimo dibattito pubblico e che richiede la massima attenzione da parte delle autorità competenti. Le istituzioni non possono essere condizionate da intimidazioni o linguaggi d’odio, qualunque ne sia il bersaglio. Sono certo che il lavoro del ministro proseguirà con la necessaria serenità e che gli autori di questi messaggi verranno identificati e perseguiti secondo la legge”.

Lo dichiara Lorenzo Malagola, deputato di Fratelli d’Italia.

