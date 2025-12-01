FDI – FRATELLI D’ITALIA: «MINACCE SANTANCHÈ. MAERNA (FDI): SPIRALE DI VIOLENZA INACCETTABILE CONTRO IL GOVERNO»

15.01 - lunedì 1 dicembre 2025

Minacce Santanchè. Maerna (FDI): Spirale di violenza inaccettabile contro il governo

“Condanno con assoluta fermezza la spirale di violenza verbale e simbolica che, negli ultimi giorni, sta colpendo il Governo e in particolare la Presidente Giorgia Meloni. Il vergognoso slogan apparso durante un recente corteo – ‘Meno femminicidi, più melonicidi’ – rappresenta il punto più basso e pericoloso di un clima d’odio che nulla ha a che fare con il confronto democratico. È un messaggio indegno, disumano e profondamente inquietante, che non può essere derubricato a provocazione: è una vera e propria istigazione alla violenza. Allo stesso modo, esprimo la mia più sincera e profonda vicinanza umana e politica all’amica Daniela Santanchè, destinataria di ignobili minacce di morte attraverso i social. Gesti vili, vigliacchi, intimidatori. Gesti che non vanno mai sottovalutati e che richiedono una condanna unanime, senza tentennamenti e senza zone grigie. Ringrazio le forze dell’ordine per il pronto intervento e ribadisco che nessuna intimidazione potrà fermare il lavoro del Ministro Santanchè, come già evidenziato dai colleghi De Corato e Caramanna. Daniela ha dimostrato nel tempo determinazione, competenza e coraggio: sono certo che continuerà- senza lasciarsi condizionare da chi la colpisce nell’ombra- il suo impegno per il turismo italiano, un settore che sta finalmente rifiorendo. Mi auguro – e lo chiedo con forza – che tutte le forze politiche, a partire dalla sinistra, prendano una posizione chiara e inequivocabile. Il silenzio sarebbe una forma di complicità morale e un grave cedimento ai professionisti dell’odio che stanno avvelenando il dibattito pubblico. La democrazia e le istituzioni si difendono così: condannando ogni minaccia, proteggendo chi serve le istituzioni e respingendo con fermezza chi vuole riportare il confronto politico alla barbarie.”

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Umberto Maerna

