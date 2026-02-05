FDI – FRATELLI D’ITALIA: «MILANO. MAULLU (FDI): CITTÀ SEMPRE PIÙ INSICURA, SALA DICA LA VERITÀ SENZA ALIBI»

15.00 - giovedì 5 febbraio 2026

“Il sindaco Giuseppe Sala si ritrova a guidare una maggioranza carica di retaggi ideologici del passato, con compagni di viaggio che hanno a lungo considerato la tolleranza della devianza come qualcosa di costruttivo, quasi educativo. Una visione lontana anni luce da ciò che chiedono i cittadini: regole chiare, rispetto, sicurezza, vivibilità. È anche da questa solitudine politica che nascono dichiarazioni difensive più orientate a giustificare che a governare.

Le dichiarazioni del sindaco Sala sulla sicurezza a Milano meritano, quindi, una risposta chiara, perché la verità non si difende minimizzando i problemi né spostando le responsabilità.

Milano non è sotto attacco mediatico. Milano è sotto pressione reale. E i cittadini lo sanno, lo avvertono ogni giorno nei quartieri, sui mezzi pubblici, nelle stazioni, nei luoghi che fino a pochi anni fa erano considerati sicuri.

Dire che ‘i problemi di sicurezza sono ovunque’ non è una spiegazione: è una resa politica. Milano non è ‘una città come le altre’: è la capitale economica del Paese, un modello urbano che per anni ha chiesto di essere giudicato come eccellenza. Proprio per questo oggi non può essere difesa con argomentazioni al ribasso.

Non sono “report falsi” a preoccupare i milanesi, ma episodi concreti e ripetuti: aggressioni, rapine, microcriminalità diffusa, percezione di insicurezza crescente. Negare o relativizzare significa allontanarsi dalla realtà quotidiana delle persone, soprattutto di chi vive fuori dal centro vetrina.

A questo si aggiunge una responsabilità precisa nelle scelte urbanistiche di questi anni: interi quartieri sono stati disarticolati, trasformati senza una visione complessiva, senza servizi adeguati, senza presìdi sociali e senza una reale attenzione alla qualità della vita. Quando si destruttura il tessuto urbano senza ricostruire la comunità, la sicurezza diventa inevitabilmente più fragile.

La sicurezza non è uno stigma, è una responsabilità. E non basta dire ‘ci metto la faccia’ se poi si continua a spiegare che il problema è globale, strutturale, inevitabile. Questo approccio non governa: giustifica.

La verità è semplice e scomoda: Milano oggi è meno sicura di ieri. La percezione di insicurezza non nasce dalla propaganda, ma dall’esperienza diretta dei cittadini. Ridurre tutto a una polemica politica significa non ascoltare la città reale.

La sicurezza si governa con scelte chiare, investimenti, presenza sul territorio, coordinamento con lo Stato e assunzione piena di responsabilità. Milano non ha bisogno di essere difesa a parole, ha bisogno di essere governata meglio, a partire dalla sicurezza, senza alibi e senza narrazioni consolatorie. Perché raccontare bene una città significa, prima di tutto, dire la verità ai suoi cittadini”.

Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Stefano Maullu.