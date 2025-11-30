FDI – FRATELLI D’ITALIA: «INPS, CERRETO (FDI): DATI OSSERVATORIO IMPRESE CERTIFICANO RILANCIO DELLA NAZIONE»

16.00 - domenica 30 novembre 2025

INPS, Cerreto (FDI): Dati Osservatorio Imprese certificano rilancio della Nazione

“I dati resi noti da INPS confermano che l’Italia è in grande ripresa e che le politiche del governo Meloni funzionano e danno risultati. Grazie al lavoro del governo il Mezzogiorno è protagonista di un’espansione notevole, con numero di imprese attive in aumento in Campania (+1,7%), Calabria (+1,2%) e Puglia (+1,1%) a fronte del +0,2% nazionale, registrando anche un aumento delle posizioni lavorative del 5% in Campania, 4,7% in Calabria, 4,5% in Molise, 4,1% in Sicilia a fronte di un 2,5% nazionale. La Campania è anche la terza regione per il maggior numero di imprese attive, preceduta solo da Lazio e Lombardia. Il sistema produttivo del Paese si mostra reattivo alle politiche di Giorgia Meloni, si conferma solido e incoraggiato. Dopo tre anni di governo, possiamo dire che i risultati si cominciano a vedere”.

È quanto dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura.

