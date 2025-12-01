FDI – FRATELLI D’ITALIA: «GOVERNO, MANTOVANI (FDI): SOLIDARIETÀ A SANTANCHÈ»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Governo, Mantovani (Fdi): Solidarietà a Santanchè
“La mia più profonda solidarietà al Ministro Daniela Santanchè, bersaglio di gravissime e inammissibili minacce di morte sui social.
Non sarà di certo un attacco vile a fermare l’importante e proficuo lavoro del Ministro, che sta contribuendo in maniera significativa alla crescita record del turismo italiano.
È nota la sua determinazione e la sua forza: un Ministro capace di affrontare con fermezza ogni sfida. Ci auguriamo che i responsabili vengano individuati al più presto e puniti.”
Lo dichiara Lucrezia Maria Benedetta Mantovani, deputata di Fratelli d’Italia.
Roma, 27 novembre 2025
