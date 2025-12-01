Popular tags:
News immediate,
non mediate!
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D'ITALIA: «GOVERNO, MANTOVANI (FDI): SOLIDARIETÀ A SANTANCHÈ»

10.01 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Governo, Mantovani (Fdi): Solidarietà a Santanchè

“La mia più profonda solidarietà al Ministro Daniela Santanchè, bersaglio di gravissime e inammissibili minacce di morte sui social.
Non sarà di certo un attacco vile a fermare l’importante e proficuo lavoro del Ministro, che sta contribuendo in maniera significativa alla crescita record del turismo italiano.
È nota la sua determinazione e la sua forza: un Ministro capace di affrontare con fermezza ogni sfida. Ci auguriamo che i responsabili vengano individuati al più presto e puniti.”
Lo dichiara Lucrezia Maria Benedetta Mantovani, deputata di Fratelli d’Italia.

Roma, 27 novembre 2025

