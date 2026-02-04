FDI – FRATELLI D’ITALIA: «FEMMINICIDIO ANGUILLARA. LANCELLOTTA (FDI): TRAGEDIA INTOLLERABILE, TOLLERANZA ZERO»

16.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

«La morte di Federica Torzullo, ritrovata senza vita dopo dieci giorni di ricerche, è l’ennesima tragedia che colpisce una donna e una famiglia, lasciando una ferita profonda nella coscienza del Paese. È un fatto gravissimo che impone rispetto per la vittima, piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e una risposta ferma da parte delle istituzioni».

Lo afferma Elisabetta Lancellotta, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione parlamentare sul femminicidio.

«Come Commissione, continueremo a lavorare senza sconti per accertare le responsabilità, rafforzare gli strumenti di prevenzione e colmare ogni falla che possa consentire alla violenza di consumarsi nell’indifferenza o nell’isolamento. Il Governo guidato da Giorgia Meloni dimostra con i fatti che la tutela delle donne è una priorità assoluta: dal rafforzamento delle misure di protezione, all’inasprimento delle pene, fino al potenziamento dei percorsi di prevenzione e sostegno alle vittime.

La lotta alla violenza di genere non è uno slogan, ma un impegno quotidiano che richiede rigore, serietà e continuità. Non permetteremo che il femminicidio diventi un dato statistico o uno strumento di propaganda. È un’emergenza nazionale che va affrontata con responsabilità, fermezza e unità, mettendo al centro la sicurezza delle donne e la certezza della pena per chi usa violenza.

Alla famiglia di Federica Torzullo va il nostro cordoglio. Alla sua morte dobbiamo una sola cosa: giustizia, e l’impegno concreto, senza ipocrisie, a fare di più e meglio perché nessuna donna resti sola», conclude Lancellotta.