FDI – FRATELLI D’ITALIA: «FDI: FARE VERDE ESEMPIO VIRTUOSO DI VOLONTARIATO AMBIENTALE»

“Il Mare d’Inverno non è una semplice operazione di pulizia, ma un vero e proprio strumento di educazione ambientale e monitoraggio finalizzato a promuovere soluzioni efficaci per la salvaguardia del nostro patrimonio marino”. Lo ha detto Cinzia Negri, presidente nazionale di Fare Verde, in apertura della conferenza stampa che si è svolta oggi nella Sala stampa della Camera dei deputati, cui hanno preso parte la vicepresidente di Fare Verde Fulvia Amadeo e il capo segreteria del sottosegretario all’Ambiente, avvocato Ettore De Conciliis, e che è stata l’occasione per presentare la storica iniziativa promossa dall’associazione, che vanta il patrocinio del Mase e che coinvolgerà decine di località costiere in tutta Italia sabato 24 e domenica 25 gennaio.

“Particolare attenzione sarà rivolta al tema delle microplastiche, frammenti invisibili ma estremamente pericolosi, che entrano nella catena alimentare, mettendo a rischio gli ecosistemi marini e la salute umana”, ha spiegato Negri, sottolineando, infine, come l’iniziativa rappresenti “un’occasione preziosa per portare all’attenzione delle istituzioni soluzioni serie e condivise”.

“Il Mare d’Inverno è esempio di come il volontariato ambientale possa integrarsi in modo virtuoso con l’azione delle istituzioni”, ha commentato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati, di Fratelli d’Italia.

“Le attività di monitoraggio e raccolta dei rifiuti promosse da Fare Verde rappresentano un contributo importante alla comprensione della reale portata del fenomeno dell’inquinamento marino, evidenziando al contempo la necessità di interventi strutturali e tempestivi. In una fase storica in cui le sfide ambientali assumono una rilevanza sempre più centrale, la tutela dell’ambiente deve diventare un pilastro centrale dell’azione politica e civica”, ha concluso il presidente Rotelli.