FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «VIOLENZA MINORI, ALMICI (FDI): A BRESCIA ANCORA ORRORE, GIÙ LE MANI DALLE BAMBINE. IMMEDIATO TAVOLO ISTITUZIONALE PER CONTROLLI»

Dopo il caso gravissimo di Collio, che ha riportato all’attenzione il fenomeno delle cosiddette “spose bambine”, il territorio bresciano è nuovamente colpito da un fatto sconvolgente: anni di violenze su una figlia minorenne, rimasta incinta. Un padre arrestato. Una bambina tradita e devastata da chi avrebbe dovuto proteggerla.

Non sono episodi isolati e sono atti di violenza brutali contro minori. Non esiste cultura, tradizione o contesto che possa giustificare l’abuso o la negazione dei diritti fondamentali di una bambina. Le “spose bambine” non sono tradizione: sono una violazione dei diritti dell’infanzia.

La violenza non è identità culturale: è reato. Non può essere ignorato che anche in questi casi gli autori non sono bresciani e provengono da contesti culturali diversi. Questo non significa alimentare contrapposizioni, ma ribadire un principio chiaro: chi vive in Italia deve rispettare le leggi italiane e i valori fondamentali di tutela dell’infanzia e della dignità della donna.

Come componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, ritengo necessario un intervento immediato e coordinato. Per questo chiederò formalmente al Prefetto di Brescia la convocazione di un tavolo istituzionale con Prefettura, Forze dell’ordine, Procura, ATS, servizi sociali e scuola. È un passaggio indispensabile per rafforzare prevenzione, controlli e tutela concreta delle minorenni.