FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «UNIBO, BALDELLI (FDI): NO ALL’ESERCITO, UNIVERSITÀ SENZA PLURALISMO»

11.20 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il rifiuto dell’Università di Bologna di ospitare un corso di filosofia per giovani ufficiali dell’Esercito, per il timore di una presunta “militarizzazione” della Facoltà, solleva una questione seria sul rispetto dei principi costituzionali.

Le Forze Armate sono previste dalla Costituzione e operano a tutela della libertà e della sicurezza della Repubblica. Allo stesso modo le Università, per dettato costituzionale, devono essere luoghi di pluralismo, confronto e uguaglianza, non spazi guidati da pregiudizi ideologici e da una deriva woke che sta producendo evidenti distorsioni.

Formare culturalmente chi serve lo Stato non è una minaccia, ma un valore per la democrazia. Il rispetto per le istituzioni non dovrebbe mai essere messo in discussione.

Lo dichiara Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia.