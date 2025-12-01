FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «UE. AMBROSI (FDI): LEGGE DELEGAZIONE CONFERMA VISIONE E RUOLO ITALIA IN EUROPA»

18.01 - lunedì 1 dicembre 2025



“Il disegno di legge di delegazione europea 2025 è un provvedimento che racchiude una scelta politica ben precisa. È esattamente il metodo e la visione dell’Italia e del suo ruolo in Europa.

Dietro ogni direttiva da recepire, non c’è un adempimento burocratico, ma c’è una vera e propria idea di Nazione, di come l’Italia decide di stare all’interno dell’Unione Europea.

E come ha ricordato recentemente anche la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non esiste una buona Europa senza Stati forti, un’Europa senza Stati sovrani e rispettati. E questo non è uno slogan, ma in realtà è un vero e proprio criterio di governo.

L’Europa funziona quando non mortifica le identità nazionali, ma le va a valorizzare. E quando non è centro di imposizione burocratica, ma è una casa comune che rispetta le Nazioni che la compongono.

E’ proprio questo il solco del governo Meloni e come il nostro esecutivo ha scelto di muoversi. Grazie al governo Meloni in questi tre anni siamo tornati tra quelli che vanno a impartire la direzione all’Europa, quella che la influenzano, che la orientano, che la guidano.

Il disegno di legge contiene deleghe che vanno ad incidere profondamente sul sistema produttivo italiano, sulla competitività delle imprese, sulla tutela dei cittadini e su quella che è la sicurezza nazionale.

Come conferma il ddl in questione, il governo Meloni sta restituendo all’Italia un ruolo da protagonista, sovrana e credibile in Europa. Come Fratelli d’Italia sosteniamo convintamente questa legge di delegazione perché conferma un’Italia seria, affidabile, determinata: una Nazione che non arretra ma che finalmente guida”.