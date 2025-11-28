FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «TORINO, MONTARULI (FDI): GRAVE LA VICINANZA DELLA SINISTRA A IMAM ESPULSO»

15.00 - venerdì 28 novembre 2025

“La notizia della convalida dell’espulsione dell’imam di Torino conferma evidentemente gli elementi di pericolosità per l’interesse nazionale e di conseguenza la necessità dell’allontanamento immediato. Ringraziamo il governo per aver protetto la città e la nostra Nazione.

Grave invece è che in questi giorni abbiano manifestato esponenti dei partiti che amministrano la nostra città a difesa di un soggetto che ha predicato l’odio, ha rivendicato quale non violenta l’azione di Hamas contro Israele, avrebbe quindi giustificato un attentato terroristico e soprattutto si sarebbe distinto anche in passato per la sua aderenza alla fratellanza musulmana, organizzazione attenzionata sul piano internazionale.

Il fatto che l’imam abbia svolto iniziative con personaggi di partiti e associazioni non giustifica il primo ed aggrava la posizioni di questi ultimi. Perché la sinistra cittadina va a braccetto e difende la fratellanza mussulmana? Perché fa da scudo a chi manda messaggi d’odio, difendendo un soggetto pericoloso e antisemita?

Perché la sinistra non si è schierata con lo stato dando credito a un soggetto pericoloso per la sicurezza nazionale? Il vero problema non è la mia interrogazione al Viminale – che sono orgogliosa di aver presentato – ma il fatto che la sinistra non abbia preso le distanze e non abbia allontanato né segnalato chi ha dato evidenti segnali di pericolosità”.