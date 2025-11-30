FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «STUPRO A MILANO, DE CORATO (FDI): ALZARE IL LIVELLO TECNOLOGICO CONTRO UNA CRIMINALITÀ SEMPRE PIÙ AGGRESSIVA»

12.40 - domenica 30 novembre 2025

«La violenza sessuale avvenuta in via Crocefisso, in pieno centro a Milano, è un fatto gravissimo. Esprimo tutta la mia vicinanza alla giovane vittima, che ha avuto il coraggio di denunciare. Ancora una volta vediamo che i delitti avvengono come in periferia anche in centro: nessuna zona può essere considerata “sicura per definizione”.

Il Governo si sta già muovendo nella direzione giusta sulla sicurezza, con più attenzione ai territori, più uomini e più strumenti normativi. Tuttavia, di fronte a una criminalità sempre più aggressiva e spregiudicata, è necessario alzare il profilo tecnologico con cui si opera. Nelle zone della movida i presìdi ci sono, ma bisognerebbe renderli fissi e strutturali, rafforzandoli con il contributo costante della Polizia Locale, così da avere un controllo continuo e non solo legato a singole serate o operazioni straordinarie.

Accanto ai presìdi interforze con Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale, servono telecamere con sistemi di intelligenza artificiale, capaci di riconoscere situazioni anomale e segnalarle in tempo reale, e vanno introdotti con urgenza i sistemi cosiddetti “urla e sparo”, sensori acustici in grado di rilevare grida e detonazioni, collegati direttamente alle centrali operative. Solo così possiamo ridurre davvero i tempi di intervento e rendere più efficace l’azione delle forze dell’ordine.

Il Governo sta facendo la sua parte e io, come parlamentare di maggioranza, sosterrò ogni iniziativa che vada in questa direzione: più presenza fissa sul territorio, soprattutto nelle aree della movida, e un deciso salto di qualità tecnologico. Milano deve tornare a essere una città in cui una ragazza può camminare per strada, di giorno e di notte, senza paura, in periferia come nel cuore del centro storico.»