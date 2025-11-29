FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SPAZIO. MASCARETTI (FDI): MINISTERIALE ESA SEGNA VITTORIA EPOCALE PER L’ITALIA»

16.40 - sabato 29 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“Il Consiglio Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea a Brema (Germania), segna una vittoria diplomatica, finanziaria e strategica di portata epocale per l’Italia. Di fronte a un piano di sviluppo europeo da oltre 22 miliardi di euro, l’Italia si è consacrata regista politico e motore propulsivo della nuova era spaziale del continente.

Al vertice – dove sono stati definiti la direzione strategica e i finanziamenti dei principali programmi spaziali europei per i prossimi anni, con l’obiettivo di “rafforzare la posizione europea in campo internazionale per raggiungere la competitività e l’indipendenza nello spazio” – è stata assegnata la Presidenza all’Italia per il prossimo triennio.

Una leadership immediatamente sancita dal mandato all’unanimità al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, alla guida dei lavori al fianco del Direttore Generale Josef Aschbacher. Questo conferimento di autorità è il sigillo di un mandato strategico che proietta l’Italia al centro delle decisioni europee per i prossimi tre anni. Frutto del grande ed incessante lavoro svolto dal Ministro Urso con il supporto degli uomini di ASI e del Comint.

Tale ruolo di gatekeeper è cementato dall’annuncio che la prossima e fondamentale Ministeriale ESA del 2028 si terrà in Italia. L’Italia, dunque, non si limita a contribuire, ma dirige la rotta strategica dell’Europa, assicurando la massima influenza sulla definizione dell’agenda spaziale continentale.

Il nostro Paese ha dimostrato la sua determinazione con un impegno finanziario che non ha precedenti nella storia nazionale: 3.5 miliardi di euro stanziati per i programmi triennali dell’ESA. Questa cifra, che posiziona con fermezza l’Italia tra i primi tre contributori europei, rappresenta un aumento significativo del 13% in più rispetto alla Ministeriale precedente.

Un contributo che, come ha ribadito lo stesso Ministro Urso, “ha superato le aspettative della stessa ESA” ed è il manifesto di una politica industriale vincente, consapevole che questo investimento è il volano essenziale per il ritorno tecnologico e occupazionale del Made in Italy nel settore spaziale.

L’Italia si è così assicurata un ruolo da protagonista nei programmi europei per l’autonomia di accesso allo Spazio e un posto di primissimo piano nelle missioni Artemis, con la garanzia che sarà italiano uno dei tre astronauti europei nelle missioni lunari della Nasa.

Infine, al nostro Paese sarà garantito un ruolo da protagonista nei programmi per l’osservazione della Terra, la navigazione e le comunicazioni in sicurezza, pilastri fondamentali per la sovranità dei dati e per la capacità europea di difendere i propri interessi strategici.

Questo grande successo programmatico e istituzionale, costruito con determinazione dal Ministro Adolfo Urso, segna l’inizio del triennio di Presidenza Italiana nel dominio più sfidante e strategico a livello globale”.