FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SICUREZZA, DE CORATO (FDI): MELONI A ROGOREDO DIMOSTRAZIONE CHE LO STATO E’ AL FIANCO DIVISE COME DIMOSTRATO ANCHE NEL NUOVO DL»

16.01 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“La visita odierna della Premier Giorgia Meloni a Rogoredo, in cui ha salutato e ringraziato i militari presenti del contingente ‘Strade Sicure’, è una chiara ed evidente testimonianza che lo Stato c’è ed è sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine, senza alcun tentennamento.

Lì a Rogoredo, visto quanto accaduto negli ultimi giorni, servivano e – li avevo chiesti – dei presidi fissi e misure più ferree e il Viminale, senza alcuna esitazione, ha provveduto in tempi ristretti schierando carri leggeri dell’esercito Puma in tutta l’area, inclusa quella della Stazione.

Nel nuovo Decreto Sicurezza approvato ieri, inoltre, il Governo ha previsto diverse norme per velocizzare l’assunzione di migliaia di nuovi agenti e di questo ringrazio anche il Ministro Crosetto che si sta battendo per rafforzare il presidio in strada anche attraverso 12 mila uomini dell’Arma dei Carabinieri ausiliari.

Inoltre, sempre nel nuovo Decreto, ci saranno tutele anche e soprattutto per tutti quegli uomini e donne di divisa, che saranno finalmente protetti nei casi di giustificazione evidente della loro legittima difesa”.