FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SICUREZZA. DE CORATO (FDI): GRAZIE A MELONI, DIAMO RISPOSTE REALI A CITTADINI»

10.01 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“La sicurezza è da sempre una priorità per Fratelli d’Italia e per il governo Meloni. Il nuovo decreto Sicurezza rappresenta un ulteriore passo in avanti. Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che sta facendo il massimo per affrontare il tema.

Casi come quello di Torino o di Milano Rogoredo, in cui i poliziotti vengono indagati per aver svolto il proprio dovere, sono vergognosi e non si devono più ripetere. Bene il fermo preventivo per prevenire violenze durante le manifestazioni, così come dare più tutele per tutti i cittadini, come vuole la Costituzione, durante manifestazioni e cortei.

Si tratta di una storica battaglia di Fratelli d’Italia, come dimostra una proposta di legge presentata alla Camera al riguardo. Misure reali, concrete, per rispondere alle esigenze dei cittadini, scopo primario di questo governo”.