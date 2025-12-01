FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «ROMA, KELANY (FDI): VANDALIZZAZIONE DELLA SINAGOGA, ATTO IGNOBILE. SOLIDARIETÀ A COMUNITÀ EBRAICA»

14.20 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Solidarietà alla comunità ebraica di Roma. La vandalizzazione della Sinagoga di Monteverde è un atto ignobile e inaccettabile, reso ancora più odioso dal fatto che sia stata imbrattata la targa dedicata al piccolo Gaj Taché, il piccolo di otto anni ucciso dal terrorismo islamico nell’82.

Purtroppo denunciamo da tempo il crescente clima di antisemitismo alimentato dalle proteste pro pal che stanno soffiando sul fuoco dell’odio antisemita camuffato da un antisionismo di facciata. Non arretreremo di fronte a queste violenze e continueremo con forza a difendere i diritti e la sicurezza dei nostri concittadini ebrei”.

Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile immigrazione.