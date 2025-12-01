Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «ROMA, BIGNAMI (FDI): GESTO VILE E INACCETTABILE CONTRO TARGA GAJ TACHÈ»

14.01 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
“Colpire la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, bambino vittima del terrorismo e dell’odio antisemita, è un gesto vile e inaccettabile. Non esiste alcuna causa o giustificazione che possa trasformare il fanatismo in un atto di “protesta”.

Chi attacca i luoghi e i simboli della comunità ebraica colpisce la memoria e i valori fondamentali della nostra democrazia. Il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati condanna con la massima fermezza questo atto intimidatorio e si augura che i responsabili vengano individuati al più presto.

La difesa della libertà religiosa e il contrasto all’antisemitismo sono doveri irrinunciabili per le istituzioni e per l’intero Paese”.

