FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «PRO-PAL. BIGNAMI (FDI): SOLIDARIETÀ AL MINISTRO CROSETTO. DA FDI IMPEGNO PER SICUREZZA CONTRO VIOLENZE ESTREMA SINISTRA»

12.00 - domenica 30 novembre 2025

“A nome dei deputati di Fratelli d’Italia desidero esprimere solidarietà al ministro Crosetto che ieri è stato vittima dell’ennesimo gesto vile da parte dei soliti estremisti di sinistra che ormai nelle piazze italiane danno dimostrazione di tutta la loro violenza.

Bruciare l’immagine di un ministro, così com’è accaduto in altre occasioni per le foto del presidente Meloni e di altri ministri di questo governo, è un atto indegno.

Purtroppo, continuiamo a registrare a sinistra un atteggiamento ambiguo e soprattutto l’incapacità di denunciare con forza la matrice di estrema sinistra di queste violenze.

Come Fratelli d’Italia andremo avanti al fianco delle nostre donne e uomini in divisa per la sicurezza e la legalità contro chi nelle piazze, e non solo, vuole alimentare il clima di scontro e di violenza”.