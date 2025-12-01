FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «PNRR, MANTOVANI (FDI): VIA LIBERA OTTAVA RATA È BUON LAVORO GOVERNO MELONI»

18.20 - lunedì 1 dicembre 2025

“L’ok della Commissione europea al pagamento dell’ottava tranche del Pnrr, pari a 12,8 miliardi di euro, rappresenta un importante risultato per il governo guidato da Giorgia Meloni.

Il via libera conferma che le riforme e gli investimenti finora realizzati rispettano scadenze e criteri richiesti dall’Ue.

È un traguardo che testimonia il percorso concreto dell’Italia verso la modernizzazione, con interventi strategici in istruzione, digitalizzazione e sanità.

Grazie all’ottima gestione del Pnrr da parte del governo Meloni e del ministro Foti, l’Italia avanza verso una maggiore efficienza e competitività.” Lo dichiara Lucrezia Maria Benedetta Mantovani, deputata di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Politiche dell’Ue