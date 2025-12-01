FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «PNRR, M.MATERA(FDI), DA UE OK OTTAVA RATA, PREMIATO LAVORO GOVERNO MELONI»

19.40 - lunedì 1 dicembre 2025

“La Commissione Europea ha dato il suo ok all’ottava rata del PNRR. Una risultato concreto che premia la bontà del lavoro svolto dal Governo Meloni. Un risultato che si traduce in fiducia, solidità e visione per il futuro del nostro Paese. È la prova che l’Italia sta mantenendo gli impegni, avanzando con determinazione su riforme e investimenti che migliorano la vita di cittadini, imprese e territori.

Andiamo avanti così con ancora più energia, certi del percorso da seguire e l’obiettivo da raggiungere”.

Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, componente Commissione finanze.