Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «PNRR, M.MATERA(FDI), DA UE OK OTTAVA RATA, PREMIATO LAVORO GOVERNO MELONI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
19.40 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“La Commissione Europea ha dato il suo ok all’ottava rata del PNRR. Una risultato concreto che premia la bontà del lavoro svolto dal Governo Meloni. Un risultato che si traduce in fiducia, solidità e visione per il futuro del nostro Paese. È la prova che l’Italia sta mantenendo gli impegni, avanzando con determinazione su riforme e investimenti che migliorano la vita di cittadini, imprese e territori.

Andiamo avanti così con ancora più energia, certi del percorso da seguire e l’obiettivo da raggiungere”.

Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, componente Commissione finanze.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.