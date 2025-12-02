FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «PNRR. FRIJIA (FDI), CON OTTAVA RATA 12,8 MILIARDI PER L’ITALIA. CONFERMATA LA SOLIDITÀ DEL LAVORO DEL GOVERNO E DELLE NOSTRE IMPRESE»

15.40 - martedì 2 dicembre 2025

“L’approvazione da parte della Commissione europea dell’ottava tranche del PNRR, per un totale di 12,8 miliardi di euro, rappresenta un passaggio fondamentale per l’Italia e conferma l’efficacia della strategia portata avanti dal Governo guidato da Giorgia Meloni.

Il via libera dell’UE certifica il pieno raggiungimento dei 32 obiettivi previsti per questa rata, un risultato che testimonia la capacità del nostro Paese di rispettare tempi, criteri e qualità degli interventi programmati.

L’Italia, infatti, continua a distinguersi in Europa come uno degli Stati con le migliori performance nell’attuazione del Piano, avendo già conseguito più della metà dei traguardi complessivi e superato il 70% delle risorse erogate.

Questo nuovo successo è la dimostrazione del lavoro solido, determinato e continuo del Governo Meloni, che ha rimesso in ordine il PNRR, lo ha reso operativo e oggi porta a casa risultati concreti che rafforzano la credibilità internazionale dell’Italia.

Il percorso positivo riconosciuto a Bruxelles è anche frutto dell’intenso lavoro del ministro per gli Affari Europei e il PNRR, Raffaele Fitto, e del ministro Tommaso Foti, che hanno guidato l’intero processo di revisione e attuazione con rigore e chiarezza strategica.

Il loro impegno ha assicurato un’applicazione efficace delle riforme e degli investimenti, rafforzando l’immagine dell’Italia in seno all’Unione europea.

Questo successo appartiene non solo al Governo, ma agli italiani e alle imprese che ogni giorno trasformano le risorse del PNRR in cantieri, servizi moderni, innovazione e nuove opportunità.

È grazie al loro lavoro che il Piano si sta realizzando in modo concreto sui territori. L’Italia sta dimostrando di saper correre e di saper costruire il proprio futuro”.