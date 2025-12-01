FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «PNRR. CONGEDO (FDI): OLTRE 153 MILIARDI DA BRUXELLES, STIAMO RENDENDO NOSTRA NAZIONE PIU’ FORTE E PIU’ EQUA»

20.00 - lunedì 1 dicembre 2025

“Il lavoro del governo Meloni sul Pnrr continua senza sosta. L’approvazione dell’ottava rata testimonia il corretto andamento e la giusta attuazione del Piano, nei tempi previsti, così da dotare l’Italia delle infrastrutture, delle riforme e dei servizi necessari ad una sua radicale modernizzazione.

Sono circa 153 i miliardi di euro trasferiti alla nostra Nazione da Bruxelles. Come ha sottolineato anche il presidente Meloni abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi preventivati, con un costante riconoscimento europeo chiaro ed evidente.

Stiamo rendendo l’Italia giusta, più equa, più forte”.